05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Portman Ridge Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Portman Ridge Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,508 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Portman Ridge Finance 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 317,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Portman Ridge Finance 3,8 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,640 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 57,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 31,3 Millionen USD in den Büchern standen.

