Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird am 29.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,273 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 87,55 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,24 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,858 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,900 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,13 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 642,40 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at