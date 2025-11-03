PQ Group Holdings Aktie

WKN DE: A3CWMS / ISIN: US27923Q1094

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: PQ Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PQ Group wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,155 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,17 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 204,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,496 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 755,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 704,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

