Ausblick: Premium Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Premium Brands wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Premium Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,92 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,73 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden CAD, gegenüber 6,47 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at