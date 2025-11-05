Prestige Brands Holdings Aktie

Prestige Brands Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN17 / ISIN: US74112D1019

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Prestige Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prestige Brands lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prestige Brands die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Prestige Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 257,0 Millionen USD gegenüber 283,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,44 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD, gegenüber 4,29 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

