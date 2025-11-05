Prestige Brands Holdings Aktie
WKN: A0DN17 / ISIN: US74112D1019
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Prestige Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Prestige Brands lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prestige Brands die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass Prestige Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 257,0 Millionen USD gegenüber 283,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,44 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD, gegenüber 4,29 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prestige Brands Holdings IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Prestige Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Prestige Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Prestige Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Prestige Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Prestige Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Prestige Brands Holdings IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Prestige Brands Holdings IncShs
|60,53
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.