Ausblick: Prestige Estates Projects legt Quartalsergebnis vor

Prestige Estates Projects wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,85 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 INR erwirtschaftet worden.

Prestige Estates Projects soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,56 INR im Vergleich zu 11,19 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 117,58 Milliarden INR, gegenüber 76,91 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at