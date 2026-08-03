Primoris Services Aktie
WKN DE: A0Q78W / ISIN: US74164F1030
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Primoris Services legt Quartalsergebnis vor
Primoris Services wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,354 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Primoris Services noch 1,54 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,73 Milliarden USD gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 5,02 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 7,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,57 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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