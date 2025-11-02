Ausblick: Primoris Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Primoris Services präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,12 Milliarden USD, gegenüber 6,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at