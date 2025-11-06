Prince Pipes And Fittings Aktie
Ausblick: Prince Pipes And Fittings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Prince Pipes And Fittings präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Prince Pipes And Fittings 1,33 INR je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prince Pipes And Fittings in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 6,56 Milliarden INR im Vergleich zu 6,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,84 INR, gegenüber 3,90 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 27,32 Milliarden INR im Vergleich zu 25,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
