Ausblick: Privia Health Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Privia Health Group äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Privia Health Group ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 492,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 437,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,167 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at