Ausblick: Procore Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Procore Technologies veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten schätzen, dass Procore Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 328,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Procore Technologies einen Umsatz von 295,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,720 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at