Ausblick: ProFrac A legt Quartalsergebnis vor

ProFrac A öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,297 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,670 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ProFrac A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 483,8 Millionen USD im Vergleich zu 501,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,222 USD, gegenüber -2,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at