ProFrac a Aktie
WKN DE: A3DE2W / ISIN: US74319N1000
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: ProFrac A legt Quartalsergebnis vor
ProFrac A öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,297 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,670 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ProFrac A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 483,8 Millionen USD im Vergleich zu 501,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,222 USD, gegenüber -2,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProFrac Holding Corp Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: ProFrac A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: ProFrac A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.03.26
|Ausblick: ProFrac A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ProFrac Holding Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|ProFrac Holding Corp Registered Shs -A-
|4,32
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.