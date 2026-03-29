Progress Software Aktie
WKN: 884284 / ISIN: US7433121008
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Progress Software präsentiert Quartalsergebnisse
Progress Software öffnet am 30.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 554,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,53 Prozent auf 246,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Progress Software noch 238,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,88 USD im Vergleich zu 1,66 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 993,3 Millionen USD, gegenüber 977,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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