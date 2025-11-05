Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Progyny vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Progyny stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Progyny im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 299,3 Millionen USD gegenüber 286,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,619 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Progyny Inc Registered Shs
|22,37
|24,21%
