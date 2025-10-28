Ausblick: Prosperity Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prosperity Bancshares wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Prosperity Bancshares 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 455,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Prosperity Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 317,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahr.

