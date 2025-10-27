NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren

Prosperity Bancshares Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 55,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 180,963 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 402,46 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 24.10.2025 auf 63,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,02 Prozent zugenommen.
Der Prosperity Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 6,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
