Provident Financial Services Aktie
WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Provident Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Provident Financial Services präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,543 USD aus. Im letzten Jahr hatte Provident Financial Services einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.
Provident Financial Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 868,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
