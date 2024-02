Ausblick: Proximus (ex Belgacom) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Proximus (ex Belgacom) lädt am 23.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Proximus (ex Belgacom) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,213 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,61 Prozent auf 1,55 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 EUR, gegenüber 1,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 6,06 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,85 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at