Ausblick: Proya Cosmetics A präsentiert Quartalsergebnisse

Proya Cosmetics A wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,826 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 CNY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent auf 2,12 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,37 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,93 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,83 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,71 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at