Ausblick: Prudent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prudent stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 103,70 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 733,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,44 INR je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,15 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,94 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 55,47 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 47,25 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,04 Milliarden INR, gegenüber 11,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at