17.10.2025 07:01:06

Ausblick: PSI Group ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PSI Group ASA gibt am 17.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,310 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PSI Group ASA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 358,0 Millionen NOK im Vergleich zu 313,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,040 NOK, gegenüber -0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,43 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

