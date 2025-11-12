Ausblick: PT Excelcomindo Pratama zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Excelcomindo Pratama stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -42,644 IDR gegenüber 24,00 IDR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll PT Excelcomindo Pratama nach den Prognosen von 2 Analysten 12.092,10 Milliarden IDR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 45,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.309,81 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -53,207 IDR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 139,00 IDR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 42.310,45 Milliarden IDR, gegenüber 34.391,60 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at