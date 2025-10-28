Ausblick: PT Indosat Tbk (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Indosat Tbk (B) präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 38,88 IDR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,46 IDR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 14.770,00 Milliarden IDR gegenüber 13.835,71 Milliarden IDR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 152,27 IDR aus, während im Vorjahreszeitraum 152,27 IDR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56.518,05 Milliarden IDR in den Büchern stehen werden, gegenüber 55.886,87 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at