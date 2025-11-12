PTC Industries Aktie

PTC Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE596F01018

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: PTC Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PTC Industries öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 9,38 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PTC Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 11,85 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 65,00 Prozent auf 1,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 723,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,77 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 41,37 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,30 Milliarden INR, gegenüber 3,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

PTC Industries Ltd 17 492,55 -0,08% PTC Industries Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

