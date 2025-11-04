Ausblick: PTC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PTC stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass PTC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,04 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll PTC 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 750,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC 626,6 Millionen USD umsetzen können.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,80 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at