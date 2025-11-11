PTT Aktie

PTT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 754704 / ISIN: TH0646010R18

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: PTT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTT öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,637 THB. Das entspräche einem Zuwachs von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,570 THB erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 644,12 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren noch 761,86 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 THB, gegenüber 3,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2.865,02 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.090,45 Milliarden THB erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PTT Public Company LimitedUnits Non-voting Depository Receipt

Analysen zu PTT Public Company LimitedUnits Non-voting Depository Receipt

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

PTT Public Company LimitedUnits Non-voting Depository Receipt 0,76 -5,03%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

