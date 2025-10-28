Erste Schätzungen: PTT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTT veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,613 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PTT 0,570 THB je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 591,77 Milliarden THB – ein Minus von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTT 761,86 Milliarden THB erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 THB, wohingegen im Vorjahr noch 3,15 THB vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.856,64 Milliarden THB erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3.090,45 Milliarden THB waren.

Redaktion finanzen.at