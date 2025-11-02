Aktie
Ausblick: Public Service Enterprise Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Public Service Enterprise Group wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Public Service Enterprise Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,04 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Public Service Enterprise Group nach den Prognosen von 8 Analysten 2,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,59 Milliarden USD umgesetzt worden.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,24 Milliarden USD, gegenüber 10,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
