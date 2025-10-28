Ausblick: Public Storage stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Public Storage stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent auf 1,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,81 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at