Ausblick: Pulmonx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pulmonx wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,422 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 21,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,552 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 90,5 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at