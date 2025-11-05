Puma Biotechnology Aktie
WKN DE: A1J643 / ISIN: US74587V1070
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Puma Biotechnology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Puma Biotechnology wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Puma Biotechnology 0,410 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 36,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 80,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Puma Biotechnology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,0 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,495 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 216,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 230,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Puma Biotechnology Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Puma Biotechnology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Puma Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Puma Biotechnology Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Puma Biotechnology Inc
|5,99
|22,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.