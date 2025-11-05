Puma Biotechnology Aktie

Puma Biotechnology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J643 / ISIN: US74587V1070

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Puma Biotechnology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Puma Biotechnology wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Puma Biotechnology 0,410 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 36,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 80,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Puma Biotechnology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,495 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 216,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 230,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Puma Biotechnology Inc 5,99 22,24% Puma Biotechnology Inc

