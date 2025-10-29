Ausblick: Qt Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qt Group präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,189 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Qt Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 217,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 209,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at