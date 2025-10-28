Ausblick: Quad-Graphics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quad-Graphics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quad-Graphics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,28 Prozent auf 605,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A noch 674,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at