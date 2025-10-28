Quad-Graphic a Aktie
WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Quad-Graphics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quad-Graphics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quad-Graphics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,28 Prozent auf 605,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A noch 674,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quad-Graphics Inc (A)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Quad-Graphics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Quad-Graphics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Quad-Graphics A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.25