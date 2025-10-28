Quad-Graphic a Aktie

Quad-Graphic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Quad-Graphics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quad-Graphics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quad-Graphics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,28 Prozent auf 605,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quad-Graphics A noch 674,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quad-Graphics Inc (A)mehr Nachrichten