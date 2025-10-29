Ausblick: Quaker Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quaker Chemical wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 462,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Quaker Chemical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 475,1 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,87 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at