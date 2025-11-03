Qualys Aktie

Qualys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Qualys gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Qualys wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,56 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,24 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,85 Prozent auf 166,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Qualys noch 154,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,43 USD, gegenüber 4,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 659,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 608,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

