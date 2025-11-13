Ausblick: Quantum Computing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Quantum Computing lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Quantum Computing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,057 USD. Dies würde einen Gewinn von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Quantum Computing -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Quantum Computing nach den Prognosen von 3 Analysten 0,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,247 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 0,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at