Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Quantum Computing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Quantum Computing lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Quantum Computing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,057 USD. Dies würde einen Gewinn von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Quantum Computing -0,060 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Quantum Computing nach den Prognosen von 3 Analysten 0,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,247 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 0,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!