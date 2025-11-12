Ausblick: Quantum stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quantum wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quantum für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,280 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 14,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 60,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,930 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -22,350 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 252,8 Millionen USD, gegenüber 274,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at