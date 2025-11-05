Quebeco a Aktie

Quebeco a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Quebecor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quebecor A lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,985 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,68 Prozent auf 1,40 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,68 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,23 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,62 Milliarden CAD, gegenüber 5,64 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

