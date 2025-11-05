Quebeco a Aktie
WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Quebecor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quebecor A lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,985 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,68 Prozent auf 1,40 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,68 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,23 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,62 Milliarden CAD, gegenüber 5,64 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quebecor Inc (A) Multiple Vtgmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Quebecor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Quebecor A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Quebecor Inc (A) Multiple Vtgmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Quebecor Inc (A) Multiple Vtg
|48,49
|4,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.