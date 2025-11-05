Quebeco b Aktie

Quebeco b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885055 / ISIN: CA7481932084

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Quebecor B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quebecor B wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,985 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Quebecor B einen Gewinn von 0,810 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Quebecor B einen Umsatz von 1,39 Milliarden CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 CAD, gegenüber 3,23 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 5,62 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

