Quebeco b Aktie
WKN: 885055 / ISIN: CA7481932084
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Quebecor B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quebecor B wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,985 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Quebecor B einen Gewinn von 0,810 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Quebecor B einen Umsatz von 1,39 Milliarden CAD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 CAD, gegenüber 3,23 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 5,62 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quebecor Inc (B) Subord.Votingmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Quebecor B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Quebecor B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Quebecor B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Quebecor Inc (B) Subord.Votingmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Quebecor Inc (B) Subord.Voting
|26,80
|-3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.