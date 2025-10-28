Quess Aktie
WKN DE: A2ANRW / ISIN: INE615P01015
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Quess stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Quess wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,63 INR je Aktie gegenüber 6,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quess in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 38,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 51,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,09 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,33 Milliarden INR, gegenüber 149,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quess Corp Ltdmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Quess stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Quess gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.05.25
|Ausblick: Quess legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Quess Corp Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Quess Corp Ltd
|251,05
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.