Ausblick: Quess stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quess wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,63 INR je Aktie gegenüber 6,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quess in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 38,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 51,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,09 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,33 Milliarden INR, gegenüber 149,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at