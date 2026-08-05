Quest Resource Aktie
WKN DE: A2APZJ / ISIN: US74836W2035
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quest Resource präsentiert Quartalsergebnisse
Quest Resource veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 63,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Quest Resource einen Umsatz von 59,5 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,125 USD je Aktie, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 257,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 250,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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