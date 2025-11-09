Quest Resource Aktie
WKN DE: A2APZJ / ISIN: US74836W2035
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Quest Resource stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Quest Resource stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quest Resource im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,007 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 17,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 59,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,250 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 249,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 288,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
