Ausblick: Radiant Logistics legt Quartalsergebnis vor

Radiant Logistics stellt am 15.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,042 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 223,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 206,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,303 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 900,4 Millionen USD, gegenüber 802,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at