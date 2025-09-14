Radiant Logistics Aktie
WKN DE: A1H7BU / ISIN: US75025X1000
|
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: Radiant Logistics legt Quartalsergebnis vor
Radiant Logistics stellt am 15.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,042 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 223,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 206,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,303 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 900,4 Millionen USD, gegenüber 802,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radiant Logistics Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Radiant Logistics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Radiant Logistics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Radiant Logistics Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Radiant Logistics Inc.
|5,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.