Ausblick: Radiant Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Radiant Logistics wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,058 USD je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent auf 206,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD im Vergleich zu 0,350 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 911,2 Millionen USD, gegenüber 902,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at