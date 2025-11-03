Raia Drogasil Aktie

Raia Drogasil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JL4V / ISIN: US7507231089

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Raia Drogasil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Raia Drogasil lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Raia Drogasil die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,038 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raia Drogasil in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD im Vergleich zu 1,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 8,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Raia Drogasil SA (spons. ADRs) 3,69 -1,86% Raia Drogasil SA (spons. ADRs)

