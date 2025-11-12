Ausblick: Rainbow Childrens Medicare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rainbow Childrens Medicare stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,08 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,77 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Rainbow Childrens Medicare nach den Prognosen von 7 Analysten 4,58 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,17 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 28,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,97 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,60 Milliarden INR, gegenüber 15,16 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at