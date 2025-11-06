Rapid Micro Biosystem a Aktie
WKN DE: A3CU1L / ISIN: US75340L1044
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rapid Micro Biosystems A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rapid Micro Biosystems A wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,245 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,985 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 32,1 Millionen USD, gegenüber 28,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
