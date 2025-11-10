Ausblick: Rategain Travel Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rategain Travel Technologies wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,43 INR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,89 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 4,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rategain Travel Technologies einen Umsatz von 2,77 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,33 INR je Aktie, gegenüber 17,73 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 11,76 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 10,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at