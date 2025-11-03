Rayonier Advanced Materials Aktie

WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rayonier Advanced Materials wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD. Das entspräche einem Gewinn von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,490 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 401,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 373,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,080 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

