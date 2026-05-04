Rayonier Advanced Materials Aktie
WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier Advanced Materials präsentiert Quartalsergebnisse
Rayonier Advanced Materials wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,630 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 302,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 356,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,727 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,330 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,43 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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